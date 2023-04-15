İcra borcu olanlara iki önemli uyarı! Tuzağa düşmeyin, suç sayılıyor

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Türkiye’de borçlu insan sayısı katlanarak artıyor. Son açıklanan verilere göre; İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı geçen yılın aynı gününe göre 437 bin adet artarak 27 Ocak 2023 itibariyle 23 milyon 260 bine çıktı. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) geçtiğimiz yıl yayınladığı verilere göre ise bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı da son bir yılda 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine yükseldi.

Bu süreçte borçlu vatandaşlar, en fazla avukatların baskısından şikayetçi. Uzun zamandır hukuk büroları ve avukatlar tarafından borçlulara “borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek” şeklinde binlerce mesaj gönderilmeye başlandı. Hal böyle olunca pek çok mağduriyet de beraberinde geldi. Dolandırıcıların kurduğu türlü türlü tuzaklar ise bunların başında geliyor. Süreci fırsat bilen dolandırıcılar, avukat kimliği ile pek çok vatandaşı tuzağa düşürdü. Avukat Selen Karataş, hem haciz borcu için arayan hukuk bürolarına karşı, hem de bu süreçte ortaya çıkan ‘sahte avukat’lara karşı önemli uyarılarda bulundu.

“ARAMAK VE MESAJ ATMAK SUÇ SAYILIYOR”

“Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ısrar öğesinin ve rahatsız etme özel kastının varlığı halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşacağını belirtmiştir” diyen Karataş, “Hukuk bürosu tarafından rahatsız etme kastıyla ‘borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek’ şeklinde veya benzer içerikli mesajlar atılması, arama yapılması ve bu durumun süreklilik arz etmesi durumunda kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşturur.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikâyete tabi olarak düzenlenmiştir. Mağdurun ise 6 ay şikâyet süresi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Hukuk bürolarının, alacağı tahsil etme amacıyla hukuki ilişkinin tarafı olamayan borçlunun yakınlarını da aradığını söyleyen Karataş, “Borca ilişkin bilgilerin ve verilen üçüncü kişilerle yakınlarıyla paylaşılması Türk Ceza Kanunu madde 136 kapsamında; Kişisel Verileri Ele Geçirme veya yayma suçunu oluşturur. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından idari para cezası uygulanır” uyarısında bulundu.

SAHTE AVUKATLARA DİKKAT!

Kendilerini avukat olarak tanıtıp ya da hukuk bürosunda çalıştıklarını beyan ederek vatandaşları hedef alan dolandırıcılara ilişkin de uyarılarda bulunan Avukat Selen Karataş, “Arayan kişinin kendisini avukat olarak tanıtan kişilere, hemen isim ve soy isim sorulmalıdır.

Böyle bir durumla karşılan vatandaşlar ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin ‘Baro Levhası’ kısmından kimlik sorgulatabilir. Bazen de gerçek avukat ad ve soyadlarını kullanarak tüketiciyi arayanlar olduğuna şahit oluyoruz. ‘İcra takibi başlattık’ diyerek IBAN verip, sahte bir icra dosya numarası bildiren dahi var. Böyle bir durumda tüketiciler; e-Devlet ya da UYAP üzerinden dosyalarını sorgulayıp, böyle bir icra dosyasının olup olmadığını öğrenebilirler” dedi.