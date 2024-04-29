Turizm bölgesinde çile! Turist nasıl kaçırılır..

Hürriyet Gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre; Antalya’da kentin en çok ziyaret edilen yerleri olan Kalekapısı, Kaleiçi, Kazım Özalp Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı sahte parfümcüler, hanutçular ve dilencilerin istilasında. Turistler tur otobüsünden iner inmez etrafını saran dilenciler para koparmaya, parfümcüler zorla satış yapmaya, hanutçular kendi restoranlarına götürmeye çalışıyor. Kabul etmeyen turist ise taciz ediliyor, hakarete uğruyor. Bu yıl 17 milyon turist hedefi ile sezona başlayan turizmin başkentinde yaşananlar, esnaf dernekleri ve meslek odalarını isyan ettiriyor.

MEYDANDA SAHTE PARFÜM SATICILARI KARŞILIYOR

Kenti gezmek ve alışveriş yapmak için otellerinden çıkan turistlerin çilesi, daha Cumhuriyet Meydanı’ndaki kafile indirme noktasında başlıyor. Otobüslerden inen turistler bazen rehberli bazen rehbersiz olarak şehir merkezine dağılıyor. Bu esnada turistlerin gelişini bekleyen yaklaşık 20 kişiden oluşan sahte parfüm satıcıları, bir anda turistlerin etrafını sarıyor. Poşetlerde taşıdıkları parfümleri 15-50 Euro arasında değişen fiyatlarla turistlere satmaya çalışan kişiler, olmadık yöntemleri tercih ediyor. Bazı turistler parfümleri gönüllü alsa da ürünlerin orijinalliğinden şüphelenenler yoluna devam etmek istiyor. Ancak satıcılar parfüm kutularını turistlerin çantasının içine atmaya çalışıyor. Ya da fiyat kırarak zorla satışı tamamlamaya çalışıyor. Turistleri parfüm almaya ikna çabası...

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PARFÜMCÜDEN KURTULANI HANUTÇULAR YAKALIYOR

Meydandaki sahte parfümcülerin ablukasından kurtulan turistleri ise Kalekapısı’ndaki Attalos Meydanı ve Dönerciler Çarşısı’nda hanutçu ekibi karşılıyor. Buradaki bazı işletmelerin önünde hanutçu ekibine özel olarak açılan şemsiyeler bulunuyor. Bu şemsiyelerin altında elinde mönü ile bekleyen kişiler, meydandan geçen turistleri bazen bağırarak, bazen ıslık çalarak, bazen de işletmelerinden yaklaşık 15-20 metre mesafe uzaklaşıp önlerini keserek yemek yemeye ikna etmeye çalışıyor.

ZORLA BAŞLARINA FES TAKIYORLAR

Aynı bölgedeki dondurmacılar ise turistlerin önünü dondurma maşalarıyla kesiyor. Bu yöntem başarılı olmazsa, tezgâhların önünden geçen turistlerin kafasına zorla fes takıyorlar, fesi bırakmak için tezgâha yanaşan turistin eline dondurma tutuşturuyorlar. Bu tacizlerin tamamını atlatıp banklarda ya da kafelerde soluklanan turistler ise bu seferde dilencilerin hedefine giriyor. Aralarında bölge belirleyen dilenciler, kendilerine özellikle yabancı turistleri hedef seçiyor. Kafede de yürürken de ısrara devam...

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ZABITA VE POLİS HAREKETE GEÇTİ

- Hürriyet’e konuşan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu , “Turizmin olumsuz olarak etkilendiği her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu konuda da zaman ilgili kamu kurumlarına bilgi aktarıyoruz. Son gelen şikâyetler sonrasında da gerekli birimlerle irtibat sağladık. Bundan sonraki süreci de yakından takip ediyoruz” dedi.

Bu arada zabıta ve emniyet personelinin bulunduğu ekip, turistleri rahatsız eden özellikle sahte parfüm satıcılarının bölgeden uzaklaştırılması için çalışma başlattı.

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MESLEK ÖRGÜTLERİ KIZGIN, ESNAF DA RAHATSIZ

Kalekapısı Esnafını Kalkındırma ve Güçlendirme Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit: “Buraya çok yoğun biçimde turist geliyor. Buna rağmen tedbirler yetersiz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki anlatmaya utanıyorum. Sadece taciz meselesi değil, turist aldatılıyor. Satılan o parfümlerin içeriğinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir top dondurmayı 500 TL’ye satanlar var.

Rehberler vasıtası ile bize ulaşan turistlerin paralarını bizzat iade ettiriyorum. Dilenciler ve hanutçular da cabası. İşini hakkıyla yapan esnaf çok rahatsız. Daha fazla polis ve zabıta denetiminin olmasını istiyoruz. Bunu daha önce de defalarca dile getirdik ama maalesef başarılı olamadık. Açıkçası biz de bir süre sonra bu yaşananları normalleştirdik” ifadelerini kullandı.

ROTAYI DEĞİŞTİRİYORUZ

Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya: “Maalesef biz de çok şikâyet alıyoruz. Ve bu yaşananlar Türkiye’nin imajını etkiliyor, şehrin kalitesini düşürüyor. Elbette alınan bazı önlemler var. Sivil ekiplerin bölgede görev yaptığını biliyoruz. Ama bu ekiplerin yetersiz kaldığı da ortada. Üç Kapılar bölgesi de çok sıkıntılı. Burasıyla ilgili de ilgili birimlere defalarca bildirimde bulunduk. Rehberlerimiz sorunlu bölgeleri bildiği için bazen rota değiştiriyor. Problemi böyle aşmaya çalışıyoruz. Ama sosyal medya diye bir şey var, burada yaşananlar tek bir kare fotoğrafla bile başımıza iş açabilir” dedi.

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ESNAF NE DEDİ

Metin K.: “Uzun yıllardır bölgede kuyumculuk yapıyorum. Yaşananların bu boyuta geldiğini hiç görmedik. Zaman zaman denetim oluyor ama ceza kesilen, gözaltına alınan bir saat sonra yaptığı işe geri dönüyor.”

- Nurettin B.: “Sahte parfüm satıcıları turistleri korkutarak satış yapıyor. Daha da acısı bu satış Antalya Valiliği’ne 10 adım mesafede gerçekleşiyor. Yaşananları kimse görmüyor mu anlamıyorum.”

- Deniz Ç.: “İşletmeler özel adam tutup hanut yaptırıyor. Sadece davet olsa iyi ama iş taciz noktasına kadar geliyor. Zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bu durum ülkenin imajına darbe vuruyor.”

- Mustafa K.: “Parfüm satın almak istemeyen turiste 4 dilde küfür ediyorlar. Bunun adı ahlaksızlık. Biz böyle yaparsak turist otelden dışarı çıkar mı?”