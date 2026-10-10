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Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

10.10.2026 - 00:40Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA)

Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve çocuk yaralandı.

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Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.K.’ye (10) çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli M.E.K. yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtldi. Yaralı sürücü ise ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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