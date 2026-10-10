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Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

10.10.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Alaplı-Yığılca kara yolunun Ferahlı köyü altındaki ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferahlı köyüne Kur'an okumak için geldiği iddia edilen Hüseyin Özcan'a (80), Dereli Mahallesi'nden Kabalar köyü istikametine doğru yol kenarında yürüdüğü sırada S.Y. idaresindeki 81 AFT 170 plakalı tır çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazanın ardından tır sürücüsü S.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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