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Tarla yolunda virajda ‘patpat’ devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

09.10.2026 - 22:05Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)

Tarla yolunda virajda ‘patpat’ devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce’de tarla yolunda virajda patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrildiği kazada Arife Aydoğan (55) hayatını kaybetti, sürücü F.A. yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Aybaşı köyünde meydana geldi. Tarla yolunda F.A. idaresindeki patpat virajda devrildi. Sürücü F.A. ve yanındaki Arife Aydoğan yola savruldu.

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İhbar ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Arife Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Yaralanan sürücü F.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Arife Aydoğan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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