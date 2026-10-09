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Zabıtayı gören dilencinin bel ağrısından eser kalmadı

09.10.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ'da cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik denetimlerde yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Zabıta ekiplerini görünce belinin ağrıdığını söyleyen bir kişi, karakola götürüleceğini anlayınca bir anda hızlanarak olay yerinden uzaklaştı.

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı çıkışında cami önlerinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen kişiler tek tek yakalanarak zabıta karakoluna götürüldü. Şahıslar hakkında işlem uygulandı.

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Denetimler sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti. Zabıta ekiplerini gören bir kişi, belinin ağrıdığını öne sürerek ekiplere, "Benim belim ağrıyor, ben gelmeyeceğim, gelmiyorum" diyerek karşı çıktı.

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Ancak karakola götürüleceğini anlayan şahıs, kısa süre sonra adeta belinin ağrısını unutup bir anda hızlanarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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