Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi

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Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyündeki Güllüsu sahilinde cuma günü denize giren vatandaşlar, sonbaharda deniz keyfi yaptı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birçok kişi deniz sezonunu kapatırken, ekim ayında denize giren vatandaşlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Doğal güzelliğiyle özellikle yaz aylarında ilgi gören Güllüsu sahilinde yaşanan bu anlar, deniz sezonunun bazı vatandaşlar için sonbaharda da devam ettiğini gösterdi.