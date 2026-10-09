Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi
09.10.2026 - 19:54Güncellenme Tarihi:
Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, ekim ayında denize girdi.
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Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyündeki Güllüsu sahilinde cuma günü denize giren vatandaşlar, sonbaharda deniz keyfi yaptı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birçok kişi deniz sezonunu kapatırken, ekim ayında denize giren vatandaşlar sahilde renkli görüntüler oluşturdu.
Doğal güzelliğiyle özellikle yaz aylarında ilgi gören Güllüsu sahilinde yaşanan bu anlar, deniz sezonunun bazı vatandaşlar için sonbaharda da devam ettiğini gösterdi.