Anadolu’nun kadim mirası Uluslararası Uzay Kongresi’nde sergilendi

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Alanda geleneksel tokat tahta baskısı yapan Kacır, Astronot Gökhan Erdem ile yabancı astronotlara dibek kahvesi ikram etti. Kacır, kız isteme merasimlerimizde damadın tuzlu Türk kahvesi içmesinin geleneklerimizdeki yerini astronotlara anlattı. Alanda keçe kumaşından yapılan kaftanı inceleyen Kacır, Astronot Christopher Williams’ı Türk ebru sanatı yaparken izledi.



Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve kalkınma ajanslarının iş birliğiyle yürütülen Anadoludakiler Projesi, kongre kapsamında kurulan “Anadoludakiler Bazaar – Space Mission” ile kapılarını dünya uzay delegasyonuna açtı. “Where Anatolia Meets Space / Anadolu’nun Uzayla Buluştuğu Yer” vizyonuyla kurgulanan bu özel alan; insanlığın derin uzaya uzanan keşif yolculuğu ile Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık bilgi, tasarım ve üretim hafızası arasında güçlü bir sembolik bağ kuruyor. Uzayın insanlık için yeni ufukları temsil ettiği bu çağda Anadolu, medeniyetlerin ortak mirasını ve bereketini kongre katılımcılarının deneyimine sunuyor.

BAKAN KACIR, ANADOLU PAZARINI ASTRONOTLARLA ZİYARET ETTİ



“Where Anatolia Meets Space” alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada açıklamalarda bulundu. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77’ncisinin ülkemizde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

111 ÜLKE, 10 BİNDEN FAZLA KATILIMCI

Türkiye olarak bu büyük uzay buluşmasına ilk kez ev sahipliği yapıyoruz. 111 ülkeden 10 binden fazla katılımcının bir arada olduğu muhteşem bir etkinlik. Antalya'da hayata geçmiş oldu. Gerçekten hem Türkiye’mizin uzay bilim ve teknolojileri alanındaki imkân ve kabiliyetlerini, yürüttüğümüz iddialı projeleri, insan kaynağımızın geldiği seviyeyi dünyaya tanıtıyor olmaktan hem de yeni uluslararası iş birliklerinin kapısını aralıyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz.

40’DAN FAZLA ASTRONOT İŞTİRAK ETTİ

Uzay dediğimizde akla astronotlarımız da geliyor. Bu kongreye 40’dan fazla astronot iştirak etti. Onlar da burada hem kongre kapsamındaki çalışmalara katıldılar, Uluslararası Uzay Kongresi hem bilimsel yönü hem de ticari yönü olan bir etkinlik. Bilim insanlarının makaleler sunduğu, bundan sonraki bilimsel araştırmalar konusunda insanlığın hangi istikamette ilerleyebileceğine ve hangi alanlarda iş birlikleri yapılabileceğine dair yol haritalarının planlandığı bir etkinlik hem de bir ticari etkinlik, dünyanın en büyük uzay şirketlerinin, girişimlerinin, kurumlarının, aynı zamanda yeni nesil uzay girişimlerinin bir araya geldiği bir etkinlik. Dolayısıyla çok kapsamlı bir etkinlik ve astronotlarımız bu etkinliğin çok farklı safhalarına iştirak ettiler.

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MARS'IN YERYÜZÜNDEKİ İKİZİ “SALDA”

Misafir astronotlarımızla dün Burdur'da Salda Gölü'ndeydik. Salda Gölü’nün kıyısında bir bilim merkezi açtık. Uzay temalı bir bilim merkezini Salda'ya, Burdur'umuza kazandırmış olduk. Bunun açılısını da çok sayıda astronotumuzla yapmaktan büyük mutluluk duyduk çünkü büyük bir hatıra olacağına inanıyoruz ve o bilim merkezinde yetişen çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin bilim insanları, geleceğin astronotları olmasını hedefliyoruz. Salda, Mars'ın yeryüzündeki ikizi. Mars'la büyük benzerliği olan bir coğrafya. Dolayısıyla bütün dünyada uzay ajanslarının ve bu alanda çalışmaya yürüten bilim insanlarının dikkat kesildiği bir alan. Dolayısıyla biz hem Salda’yı dünyaya bir kez daha hatırlatmak hem de bundan sonra Türk çocuklarının bu vesileyle uzay bilim ve araştırmalarına daha fazla katılım sağlamak için böyle bir adım atmış olduk.

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ANADOLU'NUN TÜM RENKLERİ DÜNYA SAHNESiNDE

Bugün de Kongre alanında Anadolu'dakiler Bazaar yerindeyiz. Anadoludakiler bizim için gerçekten çok kıymetli bir proje. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Anadolu'nun dört bir yanından birikimi, beceriyi ve bereketi bir araya getirdiğimiz, Anadolu'nun tüm renklerini dünya sahnesine çıkardığımız bir etkinlik. Burada da Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle uzay temalı ürünler ve hizmetler sunulmuş oldu. Gerçekten misafir astronotlar da çok çok keyif aldılar. Biz de Türkiye'nin tanıtımına katkı sunuyor olmaktan, aynı zamanda yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

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“YERYÜZÜNDE BARIŞ, UZAYDA BARIŞ”

IAS 2026 bugüne kadarki en büyük ve en görkemli Uluslararası Uzay Kongresi oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın açılış törenine teşrif ediyor olması ve orada dünyayla paylaştığı mesajlar Kongreye çok büyük bir anlam kazandırdı. Biz Türkiye olarak “Yeryüzünde barış, uzayda barış” diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı olmasını, uzayın yeryüzündeki anlaşmazlıkların taşındığı bir mecra olmasını istemiyoruz. Uzayın barış için, insanlık yararına, iş birliklerinin yürütüldüğü, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir platform olmaya devam etmesini önemsiyoruz. Uzay bugüne dek insanlığı birleştirdi, bundan sonra da böyle kalmalı diyoruz. İlk kez Uluslararası Uzay Kongresi'nin bir deklarasyonu yayınlanmış oldu. Ev sahibi ülke olarak bizim öncülük ettiğimiz Antalya Deklarasyonu da bu anlayışla hazırlandı ve pek çok ülkenin katılımına sunuldu. Çok sayıda ülkeden misafirlerimiz de 32 farklı katılımcı bu deklarasyona iştirak ettiler. Buradan dünyaya “Uzayda barış ve iş birliği” mesajı verdik. “Herkesle birlikte uzay ve herkes için uzay” mesajı verdik. Böylelikle aslında uzay diplomasi tarihine de önemli bir katkı, Türkiye olarak 77. Uluslararası Uzay Kongresi vesilesiyle sunmuş olduk.





GELENEKSEL MOTİFLER UZAY TEMASIYLA YENİDEN YORUMLANDI

Projenin temel felsefesini oluşturan bereket, birikim ve beceri temelleri üzerinde yükselen alanda, Anadolu motifleri ve kadim desenler çağdaş tasarım diliyle harmanlanarak uzay temasıyla yeniden hayat buldu. Kadın kooperatiflerinin ürettiği özgün ürünler, yerel girişimcilerin katma değerli yenilikçi çalışmaları ve usta zanaatkârların asırlık el emeği eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen yabancı delegeler ve astronotlar için unutulmaz hatıralara dönüştü.

Alanda oluşturulan geniş yelpazedeki tematik duraklarda; Isparta gülünden lavantaya, köklü Türk kahvesi ve lokum kültüründen Anadolu’nun kavanozdaki eşsiz lezzetlerine, Kapadokya’nın toprak ürünlerinden asırlık kilim ve keçe dokumalarına kadar zengin bir üretim zinciri sergileniyor. Ziyaretçiler yalnızca bu ürünleri tanımakla kalmıyor; ebru sanatının sudaki dansına, fığla bardağı yapımına, geleneksel ve uzay temalı taş baskı tekniklerine, kilim dokuma tezgâhlarına ve su kabağı işlemeciliğine bizzat dahil olarak canlı bir atölye deneyimi yaşıyor. Konuklara sunulan Antalya’nın tescilli yanık dondurması, serinletici geleneksel limonata, taze çekilmiş Türk kahvesi, lokum ve ferahlatıcı kolonya ikramları ise Türk misafirperverliğinin en zarif örneklerini dünyaya hissettiriyor.

YEREL KALKINMA HAMLESİNDEN KÜRESEL VİTRİNE

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde yerel kalkınma hamlesinin ve kreatif endüstrilerin uluslararası arenadaki vitrini haline gelen Anadoludakiler Pazarı, Türkiye’nin kültürel derinliğini modern bir anlatıyla dünyaya aktarıyor. Kırsal kalkınmayı destekleyen ve üretici-girişimci-tüketici zincirini sürdürülebilir bir çerçeveye oturtan bu vizyoner platform, 100’ü aşkın ülkeden Antalya’ya gelen binlerce katılımcının ülkelerine dönerken Anadolu’nun ruhunu, üretim gücünü ve hikâyesini taşıyan birer kültür elçisine dönüşmesini sağlıyor.