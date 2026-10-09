110 bin ahlat ağacında armut hasadı Bilek köyünde sürüyor

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Köyde asırlardır sürdürülen hasat geleneği kapsamında ağaçlardan toplanan armutlar hem bölge halkının hem de çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini görüyor. Bu yıl verimin yüksek olduğu bölgede hasat çalışmaları 20 Eylül'de başlarken, sezonun 20 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Gaziantep, Elazığ ve Bursa gibi illerden de vatandaşların geldiği bölgede, ahlat armutlarının Türkiye'nin farklı noktalarına ulaştırılması hedefleniyor.