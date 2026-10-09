Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

09.10.2026 - 19:57Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Kilis’te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.K. ağır yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde, Necmettin Erbakan Mahallesi’nde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 79 ACD 325 plakalı motosiklet ile H.K.'nin kullandığı 79 ACH 802 plakalı motosiklet çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi
Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücü H.K.'yi Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İLGİLİ HABER

Anadolu’nun kadim mirası Uluslararası Uzay Kongresi’nde sergilendi
Anadolu’nun kadim mirası Uluslararası Uzay Kongresi’nde sergilendi

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Zabıtayı gören dilencinin bel ağrısından eser kalmadı
#Gündem

Zabıtayı gören dilencinin bel ağrısından eser kalmadı

İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı
#Gündem

İki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi
#Gündem

Türkiye'nin en kuzeyindeki Sinop'ta ekim ayında deniz keyfi