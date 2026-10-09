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Otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı

09.10.2026 - 23:01Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)

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Gaziantep’in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi,2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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