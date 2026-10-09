Otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi’nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı.

İLGİLİ HABER Tarla yolunda virajda ‘patpat’ devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor.

İLGİLİ HABER Giresun’un coğrafi işaretli yöresel lezzeti yılda 6 ay sofraları süslüyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.