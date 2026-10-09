Sinop'a 3 hektarlık dev proje! Yüzde 70'i tamamlandı

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Proje kapsamında alanın güvenliği için tel ihata çalışmaları tamamlandı. Giriş kulübesi, büfe, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı, 5 kameriye ve 20’den fazla üstü kapalı piknik masasının zemin betonları döküldü.

Büfe, mescit ve tuvalet yapılarının inşaatları devam ederken, 5 kameriyenin imalatı da sürüyor. Kameriyeler, çeşmeler, barbeküler ve piknik masalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolları ve çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek.

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Nisan 2027’de hizmete açılması planlanan Osmaniye Orman Parkı’nın, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aileleriyle birlikte dinlenebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Sinop’a değer katması hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, 3 hektarlık alan üzerinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.