Muğla'da Girdev ve Erendağ yolları 102 milyon TL’lik yatırımla yenilendi

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Yayla Girdev yolunda 14,5 kilometrelik çalışma

Girdev Gölü yolunda 14,5 kilometre plentmiks temel serimi, birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile turizmin desteklenmesi hedefleniyor.

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Erendağ yolu tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Erendağı yolunda ise 7,2 kilometre plentmiks temel serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. Yenilenen yol ile bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Seydiler Mahalle Muhtarı Mehmet Güven, Girdev ve Erendağ yollarının yapılmasının uzun yıllardır beklenen bir çalışma olduğunu belirterek, "Bir hayalimiz vardı. Yayla Girdev yolunun asfalt olması, Erendağ yolunun asfalt olması. Ahmet Aras Başkanımız, Seydikemer muhtarlar derneğine geldiğinde tüm muhtarlarımız olarak ricada bulunduk. Bizim bu isteğimizi yerine getirdiği için bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Harita Teknikeri Umutcan Durgut, "Seydikemer ilçesi Yayla Girde ve Erendağ’ında toplam 102 milyon 500 bin TL yatırımla yol çalışmalarımıza başladık. Erendağ’ında başlattığımız 7 bin 200 metre sıcak kaplama çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yayla Girdev yolunda ise 14 bin 500 metre plent miks temel serimi tamamladık.

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Bölge halkından gelen yoğun yol ve ulaşım taleplerini de dikkate alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, vatandaşlarımızın taleplerini karşılıksız bırakmayarak bu önemli ulaşım güzergâhındaki çalışmaların hayata geçirilmesine öncülük etmiştir. Girdev ve Erendağı yaylasına ulaşım sağlayan güzergâhlarda gerçekleştirilen çalışmalar, yalnızca bölge sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin, hayvancılığın ve bölgenin turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın kırsal bölgelerde güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanmasına, aynı zamanda turizm bölgelerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Girdev Yaylası ve Erendağ’da gerçekleştirilen yol çalışmalarının bölge halkının günlük yaşamının yanı sıra üretim ve turizm açısından da önemli olduğunu belirtti. Başkan Aras, Girdev ve Erendağ’ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil; Yörük kültürü, hayvancılık, tarım ve turizm açısından da önemli bölge olduğunu, burada yaşayan, üreten, yaylaya çıkan vatandaşların yıllardır beklediği bu yolları daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmaları tamamladıkların açıkladı.