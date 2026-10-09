Batan gemide ölen Saliha Miray, kardeşinin yanına defnedildi! Önceki gün cansız bedenine ulaşılmıştı

1

KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer de kayboldu. Arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.