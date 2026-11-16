Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul dahil 6 il listede

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan 0146 numaralı uyarıda özellikle Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri için kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu.

Uyarıda Tekirdağ'ın doğrudan yer alması, kent genelinde yaşayan vatandaşlar açısından önem taşıyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların özellikle ani ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmede beklenen yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı belirtildi. Meteorolojik sınıflandırmaya göre 21-50 kilogram/metrekare aralığındaki yağışlar kuvvetli yağış kategorisinde değerlendirildi.