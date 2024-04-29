Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan görüşmeye ilişkin detayları aktardı;

Görüşmenin adresi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2024 yılının ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. En son 11 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüşlerdi.

İki liderin yerel seçimlerin ardından yapacağı bu ilk görüşme oldukça önemli. Zira; yerel seçim sonuçlarını enine boyuna tartışacaklarını, değerlendireceklerini tahmin ediyoruz.

Ayrıca, Türkiye'nin bazı önemli gündemleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre içerisinde verdiği mesajlara bakacak olursak özellikle yeni anayasaya dair bir sürecin başlaması bekleniyor. Meclis'te yeni anayasa nasıl, ne şekilde yapılacak? Partiler arası görüşmeler önümüzdeki günlerde nasıl gerçekleşecek? Bu sorulara liderlerin yanıt aramasını bekliyoruz.

Ayrıca dış politika da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği bazı önemli, diplomatik temaslar var. O temaslara dair iki liderin fikir alış verişinde bulunmasını bekliyoruz.

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