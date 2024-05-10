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Gündem Sağanak ve fırtına uyarısı geldi! AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak
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Sağanak ve fırtına uyarısı geldi! AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul başta olmak özere Türkiye'nin büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin yayınladığı son rapora göre; birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı görülecek. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tedbirli olunması hususunda vatandaşlar uyarıldı. 26 şehir için "sarı" alarm verildi.

• 10 Mayıs 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
1 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Şırnak dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

2 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerden başlayarak, iç ve kuzey kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

3 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Aydın, Denizli, Manisa, Kütahya ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 13 İLDE SARI KODLU ALARM

13 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı geldi: Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van

8 AKOMDAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

9 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

İstanbul başta olmak özere Türkiye'nin büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken, fırtına uyarısı yapıldı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen hava sistemi nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağının öngörüldüğü belirtildi. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

10 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

11 İSTANBUL VALİLİĞİ: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İSTANBUL VALİLİĞİ: AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da bu akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Çatalca ve Silivri çevreleri hariç) yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

12 SAĞANAK FIRTINA ETKİLİ OLACAK

SAĞANAK FIRTINA ETKİLİ OLACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu için şu tahminlerde bulundu:
Bugün cuma rüzgar, İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir, İzmir kuzey yönlerden, Antalya, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bugün ve yarın İç Anadolu'da hafif Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da sağlıksız toz taşınımı var.

13 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

İstanbul bugün aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Sıcaklık 19C. Yağış İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak. Yarın sıcaklık 16C'ye düşecek. Bugün ve yarın sabah rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek.

14 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

15 Sağanak ve fırtına uyarısı geldi AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

Van ve Hakkari yüksek kar örtüsü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 gün yağış ve hava sıcaklığı artacak, rüzgarın güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu sebeble olabileceği kar erimesi nedeniyle heyelan tehlikesi ve taşkın tehlikesi var.

16 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Aydın, Denizli, Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 11°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-100 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı