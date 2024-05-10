Sağanak ve fırtına uyarısı geldi! AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. İstanbul başta olmak özere Türkiye'nin büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin yayınladığı son rapora göre; birçok ilde sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımı görülecek. İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi. Şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için tedbirli olunması hususunda vatandaşlar uyarıldı. 26 şehir için "sarı" alarm verildi.
• 10 Mayıs 2024 - 19:36 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2024 - 19:36 • Son Güncelleme: