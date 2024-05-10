Sağanak ve fırtına uyarısı geldi! AKOM ve Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli olacak

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.



EDİRNE 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 14°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı