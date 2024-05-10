Esenyurt’ta tekel bayi saldırısıyla ilgili dava 12 Temmuz’a ertelendi! Katletti 'kardeşim gibi severdim' dedi
Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı dava 12 Temmuz’a ertelendi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tarık Özer, “Yunus Emre’nin silahını çıkartıp kardeşimi vurmasıyla olay başladı. Ben oğlumu ve kardeşimi koruma içgüdüsüyle hareket ettim. Ne olduysa bir anda oldu. Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Emre’yi engellemek için 4 kurşunu ayaklarına doğru sıktım. Yunus Emre’yi kardeşim gibi severdim” dedi.
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 10 Mayıs 2024 - 18:53 • Son Güncelleme:
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 10 Mayıs 2024 - 18:53 • Son Güncelleme: