Esenyurt’ta tekel bayi saldırısıyla ilgili dava 12 Temmuz’a ertelendi! Katletti 'kardeşim gibi severdim' dedi

“PLANLANMIŞ BİR OLAYDIR NASIL YAPTIKLARI BELLİDİR”

Baba Cantürk Erzen ifadesinde, “Olaydan önce, 10-15 dakika önce, oğlum Yunus Emre ile telefonla konuşmuştum ama bu olayla ilgili konuşmadım. Kredi kartına para yatırması için aramıştım. Sosyal medya paylaşımımla ilgili herhangi bir konuşmamız olmadı. Bana isteselerdi parayı almak için ulaşıp alırlardı. İsteseler beni arayabilirlerdi. Benim telefon 24 saat açıktır. Benden alacakları varsa şimdi de ödemeye hazırım. Planlanmış bir olaydır. Nasıl yaptıkları bellidir” dedi.