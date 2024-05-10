Türkiye'den sel felaketinin vurduğu Brezilya'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle, Brezilya hükümeti ve halkına başsağlığı mesajı gönderdi.
10.05.2024 - 20:37 | | ANKARA, (DHA)
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. (DHA)