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Türkiye'den sel felaketinin vurduğu Brezilya'ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle, Brezilya hükümeti ve halkına başsağlığı mesajı gönderdi.

10.05.2024 - 20:37 | | ANKARA, (DHA)
Türkiye'den sel felaketinin vurduğu Brezilya'ya başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. (DHA)

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