Türkiye'den sel felaketinin vurduğu Brezilya'ya başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. (DHA)