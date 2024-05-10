RTÜK Başkanı Şahin: Selçuk Tepeli'nin sözlerine inceleme başlatıldı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelere bulunmasıyla ilgili sarf ettiği sözlere inceleme başlatıldığını söyledi. Mynet'e açıklamalarda bulunan Şahin'in açıklamaları şöyle;

Bu normalleşme adımları medyada da kendini gösterecek mi sayın başkan? Sosyal medyada, yazılı işitsel ve dijital medyada bu çarpışmalar yerini itidal ve daha normal bir alana bırakır mı sizce?

Türkiye, çoğunluğu Anadolu toprakları üzerine kurulu çok kültürlü, zengin bir medeniyet mirasına sahip bir ülke. Ülkemizin renkleri veya farklılıklarımız dezavantaj değil avantaj. Ülkemizin siyasi düzlemi, medyası da tıpkı insanları gibi farklı reaksiyonlar gösteriyor. Bunlar olağan şeyler. Kutuplaşma kavramını bilerek köpürtmeye çalışan kitle var. Utanmasalar ülkede iç gerilim var diyecekler.

Bu yurdun insanı gerçeğin farkında. Klasik söylemi hatırlatmama gerek yok ama yine de ifade edeyim. Türkü, kürdü, lazı, çerkezi, zazası vs vs. hep kardeşiz. Tek milletiz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Özet bu.

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EBUBEKİR ŞAHİN: RTÜK BAŞKANI KORKULACAK BİRİ DEĞİL

Ve gerek takipçileri ve kanalın diğer tüm çalışanları fark ettiler ki, RTÜK Başkanı aslında korkulacak bir kişi değil. Ezberden “Aman şunlara ceza vereyim” diye düşünmüyor, zaten tek başına böyle bir yetkisi de yok. İnsanları tanımadan ön yargıyla tepki göstermenin yanlış olduğunu anladılar. Kendimi ifade edebildiğim için tabii ki mutluyum.

ÖZDE DUAYENLER AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLERDE BULUNDU

Burada bir başka konuya da değinmek gerekiyor. Genç gazeteci arkadaşımız Taha Hüseyin Karagöz’ün Sayın Özgür Özel ile fotoğrafı sonrasında sabahtan akşama kadar özgürlük, kapsayıcılık naraları atan, sözde duayen bir kişi, kendi mecrasında her iki taraf için ağza alınmayacak hakaretler yapabiliyor ve neredeyse “katli vaciptir” diye fetva verecek hezeyanda bulunabiliyor.

SELÇUK TEPELİ'NİN 'SIĞIR' SÖZLERİ SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI!

Bir diğeri ise ulusal bir kanalın ana haber sunucusu güya. Ayrımcılıktan, kavgadan beslenen, reytingini sadece bir siyasi parti sözcüsü gibi tek taraflı ayrıştırıcı dil ile verdiği haberlerden medet umarak sağlayan kişilerin ve zihniyetin olduğu bir ortamda biz hep birleştirici, kapsayıcı, tarafsız olmaya devam edeceğiz. Yeri gelmişken ifade edeyim, RTÜK uzmanlarımız ilgili yayını incelemeye aldı, yayıncılık ilkesi ihlali var ise gereği yapılacaktır.

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Emin olun bu örneklerini vermiş olduğum zihniyet ve savunucuları her zaman böyle taraflıdır. Ben ve benim gibi düşünenler ise her zaman onlardan daha çok tarafsız olduk ve böyle davrandık.

Selçuk Tepeli, söz konusu fotoğraf için: 'Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim.' demişti.

Sayın başkan şüphesiz medya okuryazarlığını, sosyolojiyi iyi biliyorsunuz. Size ideal medya sistemini sorsak nasıl bir yanıt verirsiniz?

Basın meslek ilkeleri bellidir. Evrensel ilkeleri bütün medya camiası kabul ediyor. Tarafsız, ilkeli, dürüst ve kamu yararına çalışmak elzemdir. Çoğulculuğu önceleyen yayınları tesis etmek gerekir.

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Kalite politikamız, Radyo ve televizyon yayıncılığını düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesi olarak, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmak, yeni iletişim teknolojilerini sektöre kazandırmak, etik ilkelere önem vererek görsel-işitsel medyada çoğulculuğu sağlamak, izleyici bilincini oluşturmak, insan onuruna, hak ve özgürlüklerine saygılı, iletişim özgürlüğünün hâkim olduğu bir yayıncılık alanı oluşturmak ve kalite yönetim sisteminin şartlarına uyup sistemimizi sürekli iyileştirmek. Medya organlarımızın tamamı millet için refleks gösteriyor.

Bunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Millet aleyhinde çalışan hain FETÖ mensuplarına topyekûn medyamız ve beraberinde halkımız dur dedi. İdeal medya, halk için çalışandır. Halkın çıkarlarını el üstünde tutandır. Medya halk için gözcülük yapar. Kamu hizmetidir basın ve medya hizmeti… Türkiye’deki medyamızın ağırlıklı olarak bu bilinçte olduğunu biliyorum. Zaman zaman yanlış algılamalar, yorumlamalar oluyor mu? Olabiliyor ama bu durum bütünü etkilemez.

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