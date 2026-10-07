Kayakseverlere müjde! Palandöken beyaza büründü: Zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

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Yeni sezon hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği kış merkezinde ekim ayının başında gelen bu yağış, kayak severler ve işletmecileri sevindirdi. Yetkililer, yüksek kesimlerde etkili olan beyaz örtünün yaklaşan kış sezonunun ilk güçlü işareti olduğunu belirtti.