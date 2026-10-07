CEMİL TUGAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hayatı ve kariyeri
Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın mesleği ne, doktor mu, siyasi kariyerine ne zaman başladı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi gündemde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden merak konusu oldu. 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yapan Tugay, 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Tıp eğitimi alan ve uzun yıllar plastik cerrahi uzmanı olarak çalışan Cemil Tugay’ın eğitim hayatı, doktorluk kariyeri ve siyasette üstlendiği görevler araştırılıyor. Peki, Cemil Tugay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Cemil Tugay’ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri...
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kimdir, Cemil Tugay nereli, kaç yaşında, ne doktoru? soruları gündemdeki yerini aldı. 13 Haziran 1967 tarihinde Van’da dünyaya gelen Cemil Tugay, eğitim hayatını İzmir’de sürdürdü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hekimlik yapan Tugay, daha sonra plastik cerrahi alanında uzmanlaştı. Siyasete 2010 yılında adım atan Tugay, 2019 yılında Karşıyaka Belediye Başkanı, 2024 yılında ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
CEMİL TUGAY KİMDİR?
Cemil Tugay, 13 Haziran 1967 tarihinde Van’da doğdu. Babasının mecburi hizmet görevi nedeniyle Van’da dünyaya gelen Tugay’ın eğitim hayatı ise İzmir’de geçti.
İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünü 1980, lise bölümünü ise 1983 yılında tamamladı.
Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giren Cemil Tugay, 1989 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Çorum ve Tire’de pratisyen hekim olarak görev yaptı.
Doktorluk kariyerinin ardından siyasete yönelen Tugay, yerel yönetimlerde önce Karşıyaka Belediye Başkanlığı, ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi.
CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?
Cemil Tugay, 13 Haziran 1967 doğumlu.
1967 doğumlu olan Cemil Tugay, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşında.
CEMİL TUGAY NERELİ?
Cemil Tugay Van’da dünyaya geldi. Tugay’ın Van’da doğmasının nedeni, babasının o dönemde mecburi hizmet görevini burada yürütmesiydi. Çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü ise İzmir’de geçirdi. Cemil Tugay’ın biyografisine ilişkin kaynaklarda ailesinin kökeninin Tunceli’ye dayandığı bilgisi de yer alıyor.
CEMİL TUGAY’IN MESLEĞİ NE, NE DOKTORU?
Cemil Tugay tıp doktoru ve plastik cerrahi uzmanıdır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olan Tugay, pratisyen hekimlik döneminin ardından 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başladı.
2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor unvanını aldı.
Tugay’ın mesleki kariyerinde yurt dışı deneyimi de bulunuyor. 1997 yılında ABD’deki Cleveland Clinic’te yaklaşık bir yıl araştırmacı doktor olarak görev yaptı.
CEMİL TUGAY’IN DOKTORLUK KARİYERİ
Uzmanlık eğitimini tamamlayan Cemil Tugay, 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde çalıştı.
Tugay, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.
2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başlayan Tugay, bir dönem Alsancak’taki özel muayenehanesinde mesleğini sürdürdü.
Siyasi kariyerinin ilerlemesi ve belediye başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından doktorluk faaliyetlerini sonlandırdı.
CEMİL TUGAY’IN SİYASİ KARİYERİ
Cemil Tugay’ın aktif siyasi kariyeri 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmasıyla başladı.
Parti içerisinde çeşitli görevler üstlenen Tugay’ın yerel yönetim kariyerindeki önemli dönüm noktası ise 2019 yerel seçimleri oldu. Cemil Tugay, 2019 yılında Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Tugay, 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından siyasi kariyerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına taşıdı.
CEMİL TUGAY NE ZAMAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU?
Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığının ardından 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Tunç Soyer’den devraldı. Böylece 2019 yılında Karşıyaka’da başlayan belediye başkanlığı kariyeri, 2024 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti.
CEMİL TUGAY’IN EĞİTİM HAYATI
Cemil Tugay’ın eğitim ve meslek yaşamındaki önemli tarihler şöyle:
1980: İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden mezun oldu.
1983: Lise eğitimini tamamladı.
1989: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu
.1993: Plastik cerrahi uzmanlık eğitimine başladı.
1997: ABD’de Cleveland Clinic’te araştırmacı doktor olarak çalıştı.
2000: Plastik cerrahi alanında uzman doktor unvanını aldı.
CEMİL TUGAY EVLİ Mİ?
Cemil Tugay, Öznur Tugay ile evli ve üç çocuk babasıdır.