CEMİL TUGAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın hayatı ve kariyeri

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CEMİL TUGAY KAÇ YAŞINDA?



Cemil Tugay, 13 Haziran 1967 doğumlu.

1967 doğumlu olan Cemil Tugay, 2026 yılı itibarıyla 59 yaşında.



CEMİL TUGAY NERELİ?



Cemil Tugay Van’da dünyaya geldi. Tugay’ın Van’da doğmasının nedeni, babasının o dönemde mecburi hizmet görevini burada yürütmesiydi. Çocukluk ve eğitim hayatının önemli bölümünü ise İzmir’de geçirdi. Cemil Tugay’ın biyografisine ilişkin kaynaklarda ailesinin kökeninin Tunceli’ye dayandığı bilgisi de yer alıyor.



CEMİL TUGAY’IN MESLEĞİ NE, NE DOKTORU?



Cemil Tugay tıp doktoru ve plastik cerrahi uzmanıdır.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olan Tugay, pratisyen hekimlik döneminin ardından 1993 yılında plastik cerrahi ihtisasına başladı.



2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktor unvanını aldı.



Tugay’ın mesleki kariyerinde yurt dışı deneyimi de bulunuyor. 1997 yılında ABD’deki Cleveland Clinic’te yaklaşık bir yıl araştırmacı doktor olarak görev yaptı.