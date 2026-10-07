SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti! Tugay'a AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı mı, rozetini kim taktı? Siyaset gündeminde günlerdir konuşulan parti değişikliği gerçekleşti. CHP'den ayrıldıktan sonra görevini bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay'ın partiye katılımını yaptığı konuşmada duyurarak "Bugün aramıza katılan Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum" ifadelerini kullandı.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti mi, Cemil Tugay hangi partiye katıldı, AK Parti rozetini kim taktı? soruları yanıtını buldu. Bir süredir Ankara ve İzmir siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemil Tugay, AK Parti saflarına katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece günlerdir kamuoyunun gündeminde bulunan "Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek" iddialarının ardından beklenen siyasi adım atılmış oldu.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
Tugay'ın parti değişikliği, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda resmiyet kazandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını duyurdu.
Erdoğan, konuşmasında AK Parti ailesinin yeni katılımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirterek Cemil Tugay'a "hoş geldin" dedi.
CEMİL TUGAY'A AK PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece Tugay'ın hangi partiye geçeceğine ilişkin bir süredir devam eden tartışmalar da sona erdi.
AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yan yana oturdu.
AK PARTİ'YE GEÇEN CEMİL TUGAY'DAN AÇIKLAMA: EN İYİ SİYASET HİZMETTİR
Cemil Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Hepinizi bu güzel günde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım. 7 buçuk yıl belediye başkanlığı yaptım. Görev sürem boyunca tüm hemşerilerimize hizmet ettim. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve insanlarına hizmet etmek şereftir.
'AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki; Cumhuriyete sahip çıkan kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.
AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğiyle çok iyi işler başaracağız. Hoş geldik ve hoş buldum saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve AK Parti ailesi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AK PARTİ AİLESİNE HOŞ GELDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" dedi.
"İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"
Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaparken "Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun. İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin. İzmir'i seviyorum" ifadelerini kullandı.