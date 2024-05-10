Hüseyin Yayman'dan dijital telif yasasıyla ilgili yeni açıklama: Haber, sanat eseri gibi fikir içeriği sayılmalı

CNN TÜRK'e konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın açıklamaları şöyle:

Gençlerimizin geleceğine, kadınlarımıza doğrudan bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. ABD’de ve dünyanın birçok yerinde TikTok ve dijital uygulamalarla bir tartışma var.

TikTok, kendilerinin dokunulmaz olduklarını düşünüyor. Biz onların dokunulmaz olmadıklarını, gelenek ve göreneklerimize uygun ve evrensel değerlere uygun olmasını istiyoruz. Sadece TikTok değil diğer mecralarla ilgili de tartışmalar var. Halk TikTok’un kapatılmasını istiyor. Çocuk istismarı, porno, kadın istismarı, dijital faşizm, kişisel hakların ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi birçok sorun var. TikTok’u çağırıp Meclis’te dinledik. Bazı sorulara sözlü bazı sorulara da yazılı cevap vereceklerini söylediler. Verdikleri cevaplar kimseyi tatmin etmedi. Mayıs sonunda TikTok’u tekrardan çağıracağız. Bizim gençlerimize yönelik bir tehdit var.

X’İN TEMSİLCİLİK AÇMASI LAZIM

Daha önce Türkiye’ye geleceklerdi, hangi algoritmalarla gençleri, çocukları aileyi koruyama yönelik projelerini anlatacaklardı ama kovid nedeniyle gelememişlerdi. Kanunun etrafından dolanma durumları var. Gerçek anlamda burada temsilciklerinin açılmasını istiyorum.

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Biz diyoruz ki bu X olabilir, TikTok olabilir ya da diğer sosyal medya hesapları olabilir. Biz diyoruz ki Berlin’de İngiltere’de hangi şartları yerine getiriyor, hangi normlara uyuyorsanız Türkiye’de de bu şartları yerine getirmesini istiyoruz.

DİJİTAL TELİF YASASI YENİLENMELİ

Fikir ve sanat eserleri kanunu bizim eski yazılımlı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla genel müdürümüzle görüştüm. Ciddi bir hazırlık içerisindeler. Medyada çok önemli bir talep var. 22 Mayıs tarihinde bu konuyla ilgili çalışma yapıcaz. Burada özellikle takvim doğrultusunda hem kanunun yenilenmesi hem de özellikle gazetecilik ve tv sektöründe çok talep var. Bir taraftan siz içerik üretiyorsunuz, bunun bir fikir eseri sayılması. Haberin de sayılmasını istiyoruz. Bu Avrupa’nın ülkelerinde böyle. Bu aksi takdirde emek hırsızlığı oluyor. Biz dijital telif yasasıyla bu haksızlığın önüne geçmek ve haberin de bir fikir eseri, telif olarak bir çalışmamız var. Meclis Başkanımıza da bu konuyu arz edeceğiz. 22 Mayıs tarihinde tüm bileşenlerin olduğu komisyon toplantımızı yapacağız.

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