GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Erzurum’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

29.04.2024 - 02:29 | | İHA
Erzurum’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Narman karayolu Kireçli mevkiinde meydana gelen kazada Y.K. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÜNCEL HABERLER

Erzurum’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji ve valilik art arda uyardı! Dolu ve kuvvetli yağış başladı, onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

Meteoroloji ve valilik art arda uyardı! Dolu ve kuvvetli yağış başladı, onlarca ilde alarm seviyesine geçildi
Fahiş fiyatla mücadelede yeni çalışma! Zam bahaneleri rafa kalkacak

Fahiş fiyatla mücadelede yeni çalışma! Zam bahaneleri rafa kalkacak