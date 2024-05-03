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Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Kayseri’de, başıboş eşeğin yoldan geçerken ısırdığı Esme D. (59), yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin ağaca bağladığı eşek, ekipler tarafından korumaya alındı.

03.05.2024 - 17:11 |
Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Bünyan ilçesinde meydana geldi. Başıboş bir eşek, yoldan geçen Esme D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esme D., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası eşek, çevredekiler tarafından ağaca bağlandı. Eşeğin ağaca bağlı halinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bünyan Belediyesi ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri harekete geçti.

Eşek, zabıta ekipleri tarafından korumaya alındı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, eşeklerin bir etki olmadığında saldırmadığını belirtirken, hayvanın bir sağlık sorunu bulunmadığını söyledi.

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Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı