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Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

30.07.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VAN (İHA)

Van, saklı tarihinin ve eşsiz doğasının sunduğu görsel şölenlere bir yenisini daha ekledi. Kent semalarında zaman zaman hakim olan yoğun bulut tabakasının arasından süzülen "Geyik Dolunayı", Van Gölü'nün sodalı sularına yansıyan ışığı ve tarihi Saint Thomas Kilisesi'nin etkileyici siluetiyle birleşerek izleyenleri hayran bırakan manzaralar oluşturdu.

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Van semalarında zaman zaman etkili olan bulutların arasından yükselen temmuz ayının "Geyik Dolunayı", Van Gölü'nün masmavi sularına yansıyarak eşsiz bir görsel şölen sundu.

2Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Dolunayın tarihi Saint Thomas Kilisesi ile aynı karede buluşması ise doğa ve tarihin etkileyici uyumunu gözler önüne serdi.

3Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Gece saatlerinde bulutların arasından zaman zaman kendini gösteren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu ışık yansımalarıyla fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

4Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Gökyüzündeki hareketli bulutlar, dolunayın oluşturduğu atmosferi daha da etkileyici hale getirirken, göl kıyısındaki tarihi Saint Thomas Kilisesi manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

5Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

"Gökyüzü ve tarih aynı karede"

Temmuz ayında gökyüzünü süsleyen ve adını geyiklerin boynuzlarını yenilediği dönemden alan Geyik Dolunayı, Van'da adeta bir görsel şölene dönüştü.

6Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Hava sıcaklıklarının değişimiyle birlikte gökyüzünde yer yer kümeleşen bulutlar, dolunayın ışığıyla birleşerek dramatik bir atmosfer sundu.

7Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Bu eşsiz doğa olayına, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ve Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Saint Thomas Kilisesi (Altınsaç Kilisesi) ev sahipliği yaptı.

8Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

Kilisenin asırlara meydan okuyan mimarisi, tepeden göle vuran dolunay ışığıyla birleştiğinde ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

9Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

 

 

 

10Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

 

 

 

11Gökyüzü ve tarih aynı karede! Bulutların arasından yükselen Geyik Dolunayı, Van Gölü ve Saint Thomas Kilisesi ile buluştu

 

 

 