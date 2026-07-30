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Keşan'da minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kask kamerasında

30.07.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

Keşan'da minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kask kamerasında

Edirne’nin Keşan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü M.A. (37) yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 42 ARH 242 plakalı motosiklet, Fatih Sokak’tan caddeye çıkış yapan M.E. (49) idaresindeki 34 RAZ 013 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise motosiklet sürücüsü M.A.’nın kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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