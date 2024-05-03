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Gündem Bakanlıktan, İzmir'deki yabancı istihdamına ilişkin açıklama
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Bakanlıktan, İzmir'deki yabancı istihdamına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir'de bir şirketteki grev kararının, Türk çalışanların işine son verilip yerlerine yabancı işçilerin istihdam edilmesi nedeniyle alındığı iddiasını yalanladı.

• 03 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme:
1 Bakanlıktan, İzmirdeki yabancı istihdamına ilişkin açıklama