Gündem Bakanlıktan, İzmir'deki yabancı istihdamına ilişkin açıklama Paylaş Haberler Gündem Haberleri Bakanlıktan, İzmir'deki yabancı istihdamına ilişkin açıklama Bakanlıktan, İzmir'deki yabancı istihdamına ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir'de bir şirketteki grev kararının, Türk çalışanların işine son verilip yerlerine yabancı işçilerin istihdam edilmesi nedeniyle alındığı iddiasını yalanladı. • 03 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:52 • 03 Mayıs 2024 - 16:52 • Son Güncelleme: 03 Mayıs 2024 - 16:52 1 izmir grev istihdam