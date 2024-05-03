Kuş gripli ineklerin sütüne karıştı! Sütünü içen kediler hayatını kaybetti

ABD halk sağlığı kurumu CDC, 30 Nisan tarihli raporunda ABD’ye 2021 yılında giren patojenik kuş gribinin (H5N1) Kansas ile Teksas eyaletindeki süt sığırları ve kedilerde görüldüğünü duyurdu. CDC, kuş gripli ineklerde beslenme düşüklüğü ve süt azalımı tespit edildiğini, bu ineklerin pastörize edilmemiş çiğ sütünü tüketen evcil kedilerde ise ‘ölümcül sistemik grip enfeksiyonu’ geliştiğini belirtti.

EYALETLER ARASI SIĞIR TAŞIMACILIĞINDA TEST ZORUNLULUĞU

Kuş gripli ineklerin nakledildiği Michigan, Idaho ve Ohio çiftliklerindeki sığırlarda, enfeksiyonlar gözlendiğinden inekten ineğe bulaşma meydana geldi. CDC, kuş gribinin türler arası bulaştığı konusunda uyarıda bulunarak “ABD Gıda ve İlaç İdaresi ticari süt tedarikinin güvenli kaldığını belirtmiş olsa da pastörize edilmemiş büyükbaş hayvan sütünde influenza virüsünün tespiti, potansiyel türler arası bulaşma nedeniyle endişe vericidir” ifadelerini kullandı.

ABD Hayvan ve Bitki Sağlığı Muayene Hizmeti ve ABD Tarım Bakanlığı, 24 Nisan’da kuş gribinin yayılmasını önlemek için eyaletler arası sığır taşımacılığında testi zorunlu tutan bir ‘Federal Emir’ yayımladı.

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“ABD'DE ARTIK SÜT SIĞIRLARINDA KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ”

Federal Emir’de şu ifadelere yer verildi;“Kuş gribi, evcil kümes hayvanlarının ve yabani kuşların bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Kuş gribi, evcil kümes hayvanları için öldürücüdür ve sürünün tamamını birkaç gün içinde yok edebilir. Kuş gribi dünya çapında kümes hayvanları endüstrisi, hayvan sağlığı, insan sağlığı, ticaret ve ekonomi için bir tehdittir. ABD'de artık süt sığırlarında kuş gribi tespit edildi” dedi.