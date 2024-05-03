Valilik uyardı! 5-7 Mayıs tarihlerine dikkat
Ankara Valiliği, 5-7 Mayıs tarihleri arasında zirai don beklendiğinden tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
03.05.2024 - 20:05 | | İHA
Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zirai don hadisesine dikkat. Ankara il genelinde 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve 7 Mayıs Salı gece saatlerine kadar zirai don hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.