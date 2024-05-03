GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80’i geçti

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80’i geçti

İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

03.05.2024 - 17:32 | | İHA
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80’i geçti

İstanbul’da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80’i geçti

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80’i geçti
Amerika'da ölen sosyal medya fenomeninin avukatı konuştu! 'Elimizde delil var'

Amerika'da ölen sosyal medya fenomeninin avukatı konuştu! 'Elimizde delil var'
Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı

Yolda yürüyen kadını eşek ısırdı