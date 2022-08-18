GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSöke'de orman yangını
HaberlerGündem Haberleri Söke'de orman yangını
ABONE OL

Söke'de orman yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

18.08.2022 - 22:43 | | İHA
Söke'de orman yangını

Akçakonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin açıklama

Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi

Kosova-Sırbistan arasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi