Silivri'de 25 yaÅŸÄ±ndaki engelli memur ortadan kayboldu! Son görüntüsü...
Ä°stanbul Silivri Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ memurlarÄ±ndan 25 yaÅŸÄ±ndaki Bircan Ã–den, dÃ¼n akÅŸamdan beri ortadan kayboldu. Polis, Ã–den'i bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â
25.11.2021 - 17:35 | | UÄŸur Samet AVCI/Ahmet YEÅžÄ°LMEN Ä°STANBUL, (DHA)
Silivri'deki evinden dÃ¼n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan ve yÃ¼zde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen 25 yaÅŸÄ±ndaki Bircan Ã–den'den haber alÄ±namÄ±yor.Â
YakÄ±nlarÄ±nÄ±n kayÄ±p baÅŸvurusu Ã¼zerine Silivri Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri kadÄ±nÄ± bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. KadÄ±nÄ±n son olarak, tedirgin bir halde yÃ¼rÃ¼yerek gittiÄŸi gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.