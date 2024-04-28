Hastanede ‘yenidoğan’ vurgunu: Bebek başına günlük 8 bin TL! 300 kişilik şebeke çökertildi

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde 26 Nisan’da İstanbul ve Tekirdağ Çorlu’da İstanbul Mali polisi tarafından düzenlenen operasyona yönelik araştırmalar 2022 yılında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine başladı. Savcılık, 2023 yılı itibariyle başlattığı soruşturmada İstanbul’un altı ayrı ilçesiyle Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ötgütlü halde hareket eden şebekenin yüklü miktarda menfaat sağladığını belirledi.

“YÜZDE 20 KOMİSYON ALIYORDU”

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; yapılan soruşturmada, Esenyurt’ta bulunan Reyap Hastanesi Çocuk Doktoru ve Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi Dr. Fırat Sarı’nın şebekeyi yönlendirdiği ve yöneticileri ile irtibat halinde olduğu özel hastanelere yüzde 20 komisyonla bebek ve çocuk sevklerini yaptığı tespit edildi. Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. İlker Gönen’in de şebekenin kamu ayağında görevli personeli organize edip, kamu hastanelerinden özel hastanelere sevkleri organize ettiği belirlendi.

YÜZLERCE BEBEK SEVK ETTİLER

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İrtibat kurup şebekeye kattıkları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket ettiği tespit edilen şebekenin, aralarında Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastanelere son 2 yıl içinde kamu hastanelerinden yüzlerce yeni doğan bebeğin sevkini sağladıkları ortaya çıktı.

BEBEK BAŞINA 8 BİN LİRA GÜNLÜK

Şebekenin günlük ücreti 8 bin lira olan yenidoğan yoğun bakım servislerinde sözde tedavi altındaki bebekler iyileşmiş olsa dahi maksimum gün süresince tutarak SGK’dan yüklü miktarlarda ödemeler aldıkları belirlendi.

DOKTOR KİMLİĞİ KİRALIYORLARDI

Şebekenin yine hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflarından kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadıkları, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görülmesi için kimliklerini kiraladıkları ortaya çıktı. Hemşirelerin bir kısmının da kendilerini hasta yakınlarına doktor olarak tanıttığı, acil durumlarda telefonla birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiği anlatıldığı da tespitler arasında yer aldı.

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14’Ü DOKTOR 40 GÖZALTI

Teknik takip çalışmaları sonrasında 300 kişilik şebekeden haklarında somut delil elde edilen 41’i için gözaltı kararı veren savcılık, 259 kişinin de ifadelerinin alınmasına karar verdi. İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri önceki gün İstanbul ve Tekirdağ Çorlu’da eş zamanlı baskınlar yaptı. Düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden aralarında 14 doktor, 17 hemşire, sekiz hastane yöneticisinin bulunduğu 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

RAPORLARA EL KONULDU

Aralarında altı özel hastanenin bulunduğu ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 45 dijital materyal, 102 sayfa muhtelif nitelikte hasta raporları ile belge ve 55 kutu yenidoğan hasta ilacına da el konuldu. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kasten öldürmenin ihmali davranışlarla işlenmesi” ve “rüşvet” suçlarından emniyetteki sorguları sürüyor.

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İNCELEME BAŞLATILACAK

Türkiye’nin alanda tek uzmanlık örgütü olan Türk Neonatoloji (yenidoğan) Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, Milliyet’e yaptığı açıklamada, olayla ilgili dernek olarak da inceleme başlatacaklarını belirterek, “Hata varsa ve nereden kaynaklanıyorsa tespit edeceğiz. Bizim alanımızda da tek tük örnekler görüyoruz. Transport olur, yoğun bakım olur vakalar yaşanayabiliyor. Takipçisi olacağız” dedi.