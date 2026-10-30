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Tekirdağ’da şiddetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

30.10.2026 - 01:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’da şiddetli sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmenaltı Mahallesi’ndeki Çay Sokak ve Ataç Sokak’ta yağışın ardından cadde ve yollar suyla kaplanırken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

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Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan Çay Sokak ve Ataç Sokak’ta yağmur sularının birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, bölgedeki yağışın etkisini gözler önüne serdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Sağanağın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

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Yağışın devam etmesi beklenirken sürücülerin ve vatandaşların su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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