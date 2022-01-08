Seyahat süresi 35 dakika kısalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak

Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın ilk seferine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'dan Karaman'a yapılacak ilk sefere de katılacak.

102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi. Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek.

HATTIN AÇILIŞIYLA 63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak. Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar da sürüyor.

Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

KARAMAN'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Öte yandan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı için Karaman’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar başladı.

Hazırlıklar kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Yüksek Hızlı Trenin açılışının yapılacağı Karaman Tren Garı’nda incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Tren Garı’nda ve çevresinde açılış için devam eden hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Cumhurbaşkanımızın 8 Ocak Cumartesi günü ilimizi ziyaretleriyle ilgili olarak gerekli incelemelerimizi yaptık.

Yüksek Hızlı Trenin açılışıyla ilgili olarak şu an Tren Garı’nda hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. İnşallah kendileri buraya geldiklerinde tüm hazırlıklarımız tamamlanmış halde olacak.