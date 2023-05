Numan Kurtulmuş: 300 milyar dolar karşılığındaki pazarlık nedir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Asrın İş Adamları Derneği'nin (ASRİAD) Bahçelievler'de düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

“85 MİLYONUN NEFRET İLE KARŞILADIĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Numan Kurtulmuş sözlerine İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlileri anarak başladı. Kurtulmuş, “Sözlerimin başında dün akşam Gazze şeridinde İsrail'in yeni saldırısı dolayısıyla yaşananlardan duyduğumuz derin üzüntüyü, derin nefreti bir kere daha ifade etmek isterim. 12 insanın şehit edildiği, mazlum bir şekilde öldürüldüğü büyük saldırganlıkla insanlık karşı karşıya kalmıştır. Şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Artık uluslararası camia tarafından sona erdirilmesi belki de en önemli gündem maddesi olmalıdır. Ortadoğu'daki dağınıklığı ve İslam ülkeleri arasındaki siyasi ve fikri bölünmüşlüğü fırsat olarak bilen İsrail yönetimi, içerideki azgın aşırı milliyetçilerin de verdiği destekle birlikte özelikle son dönemlerde başta Mescid-i Aksa olmak üzere Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da saldırılarını sistematik olarak devam ettiriyor. Tepkimizi hepimizin zaten toplum olarak bu tepkimizi ortaya koyuyoruz, uluslararası camianın da bu tepkiyi ortaya koyarak, İsrail'in saldırganlığının durdurulması lazım. Ben İsrail'in bu saldırganlığını bütün milletimizin 85 milyonun nefret ile karşıladığına, şiddetle kınadığına yürekten inanıyorum. Orada vefat eden Filistinli kardeşlerimize aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.

“300 MİLYAR DOLAR KARŞILIĞINDA PAZARLIK NEDİR?"

Kurtulmuş, "Yarın Değil Hemen Şimdi" ve "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023" kitaplarını göstererek, “Türkiye'de ileriye doğru yapılacakların kısa bir anlatımıdır. 6 bölüm de Türkiye Yüzyılından neyi kastettiğimizi, hangi alanda Türkiye'nin güçlü bir şekilde ileriye gitmesi gerektiğini çok titiz bir çalışma ile ortaya koyduk. Bu da seçim beyannamesinin aslıdır, 500 sayfadır. Bunun içerisindeki mavi yapraklar 21 yılda yapılanlar, sarı yapraklarda da, 2023-2028 döneminde yapılacakları anlatmaya gayret ettik. Her söylediğimiz sözün arkasındaki her ortaya koyduğumuz hesabın ve rakamın arkasında tam manasıyla bilimsel esaslara oturtulmuş siyasi değerlendirmeler ve birtakım tespitler olduğunu ifade etmek isterim. Siyasi bir konuşma yapmak istemiyorum ama şunu da söyleyeyim. Adam diyor ki 'Bize 300 milyar dolar teklif ettiler' diyor. Böyle bir para yok. Dünya ekonomisini takip edenler bilir ki, şu an dünyada finansal bakımdan en zor durumda olan ülkelerden biri İngiltere'dir. İngiltere'de sana 300 milyar doları verecek imkanın ve kabiliyetin olmadığını biliyoruz. Hadi diyelim ki bunlar sana 300 milyar doları verecekler. Kara kaşın gözün için mi verecekler? Ne pazarlığı yaptınız ? 300 milyar dolar karşılığındaki pazarlık nedir? Söylediklerin anladığımız şu, ' Bize bu parayı verecekler ama diyor. Türkiye'ye demokrasiyi getirin. Türkiye'de yatırım ortamını iyileştirin iyi de sen kimsin ? Tefeciysen tefeciliğini bil. Senin tefecilikle para kazanmana birşey diyor muyuz ? Sen kim oluyorsun da Türkiye'ye ayar veriyorsun ? Türkiye'de zaten yüksek standartlı bir demokrasi vardır. Bedeli çok yüksek şekilde ödenmiş bir demokrasi vardır. Türkiye hangi istikamette ne şekilde yürüyeceğini elin tefecisinden öğüt alarak öğrenecek değildir. Şu nu söyleyemediği için şu kadar söylüyor, Adamlar bize dediler de, 'Şu Erdoğan'ı indirin de açın size 300 milyar'. Pazarlığın bu şekilde olduğunu anlıyoruz. Bir eli dağda bir eli sandıkta siyaset olmaz" şeklinde konuştu.

“AKDENİZ'DE BÜYÜK DOĞALGAZ VE PETROL KAYNAKLARI BULUNACAK"

İş insanlarının sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, “Seçim güvenliği ile ilgili bazı dedikodular ortaya çıkarılıyor. Bunların hepsi seçim atmosferinde seçim sürecinde kampanya sürecinin kara propaganda araçlarından bazılarıdır. Bunlara itibar edilmemesi lazım. Neyin nasıl olduğunu nasıl yapılacağını biliyoruz. Bunlar aslında bir yerde de millete aba altından sopa gösterme teşebbüsüdür. 'Yani' Bunlara oy verirseniz' demektir. Milletimiz bunları değerlendiriyor. Maalesef bazılarının zihni batıya ayarlı olduğu için kendi doğalgazımızın çıkarılmasından dahi memnun olamadılar. Bundan da iftihar edemediler. Sadece Karadeniz değil, İnşallah yakında Akdeniz'de de büyük doğalgaz ve petrol kaynakları bulunacak. Geçtiğimiz sene Türkiye'nin enerjiye ödediği fatura 96.6 milyar dolardır. Bu paranın cebimizde kaldığını düşünün" dedi.