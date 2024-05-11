MSB: Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."