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MSB: Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

11.05.2024 - 15:53 |
MSB: Yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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