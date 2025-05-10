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Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri

Ablaya anneler günü mesajları; Mayıs ayının bu özel ve en anlamlı gününde ikinci annemiz olan ablamıza olan minnettarlığımızı ifade etmek için güzel sözler arayışındayız. Ablalarımızın bizler üzerindeki emeği hiçbir zaman ödenmez. Annemizin yanımızda olmadığı zamanlarda bize annelik yapan ablaya duygusal anneler günü sözlerini araştırdık.

• 10 Mayıs 2025 - 13:08 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2025 - 13:08 • Son Güncelleme:
1Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri

Ablalara anneler günü mesajı; 11 Mayıs Pazar gününe denk gelen anneler gününde ablaya olan sevgi ve minnettarlığını ifade etmek için özel ve resimli anneler günü mesajları arayanlar olacaktır. Ablanın kardeş üzerinde emeği çoktur. İkinci anne olarak bilinen ablaya anneler gününde duygusal mesaj atmak isteyenler için ablalara anneler günü mesajlarını derledik.

2Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



ABLALARA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

• Ablamın kucağına yatıp sadece susmayı özledim. Şimdi uzaktayım, yanında değilim ama sen benim hep aklımdasın abla. Anneler Günün Kutlu Olsun…

• Güzeller güzeli bir abla, işte o benim ablam. Dünyanın en güzel, en sevimli, en cana yakın ve en merhametlisi. Anneler Günün Kutlu Olsun…Seni çok seviyorum.

3Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



• Anneler Günün Kutlu Olsun… Canım ablam sen benim her zaman koruyucu meleğim oldun ve hala da öylesin. Senin gibi bir ablam olduğu için Yüce Mevla’ya ne kadar çok şükür etsem azdır.

• Hayatın acımasız olduğunu anlayıp öğrendiğim andan itibaren senin var olduğun için yaradana şükreder oldum. Anneler Günün Kutlu Olsun Biricik Ablam…

4Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



• Biz; küçücüktük, büyüdük. Cahildik, adam olduk, sevgisizdik, sevmeyi öğrendik, biz bir bütündük şimdi her şeyiz. Canım benim seni çok seviyorum ablacım. Anneler Günün Kutlu Olsun…

“Ablaların en özeli, benim tek ve güzel ablam. Sen, ablaların en harikasısın. Anneler Günü’n kutlu olsun!”

5Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



“Herkesin bir ablası olmalı hayatta; bazen sırdaş, bazen yol arkadaşı, bazen de bir anne. Sen, benim canım ablam. Anneler Günü’n kutlu olsun!”

“Ablalar değerlidir, özellikle de kardeşlerini her zaman düşünen ve fedakarlık yapanlar. Sen, ömrüm boyunca seveceğim, kıymetli ablam. Annem kadar değerlisin. Anneler Günü’n kutlu olsun!”

6Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



Annemden sonra dünyanın en güzel, en sevimli, en cana yakın ve en merhametli annesi, Anneler Günün kutlu olsun canım ablam.

Yüreği temiz bir insan tanıdım. Çok tatlıydı iyi niyetli biriydi. İyi kötü hep benim yanımdaydı o. Kimdi o deme bana o benim canım ablamdı. Anneler günün kutlu olsun.

7Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri



Ablaya güzel sözler yazmaya ne gerek var, iyilik meleği bir ablaya seni seviyorum dediğin zaman ona sevgini gösterdiğin zaman dünyalar onun olur. Anneler günün kutlu olsun.

Sevgimi nasıl anlatabilir sana abla, kelimelere dökeyim de beni iyi anla, bazen hata yapsam da asla kıyamam ben sana, seni senden daha çok seviyorum abla. Anneler günün kutlu olsun.

8Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri
9Ablalara anneler günü mesajları 2025: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri