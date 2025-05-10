Öğretmenler için velilere Anneler Günü mesajları 2025! Öğrenci velisine Anneler Günü sözleri





Öğretmenim, beni sadece derslerde değil, hayatta da yönlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Anneler Gününüz kutlu olsun!



~ Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Anneler Günün kutlu olsun!



~ Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Anneler Gününüz kutlu olsun!