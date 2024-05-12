Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Cihazın, hastanın beyninden aldığı veri miktarında azalma yaşanırken, şirketten yapılan açıklamada 29 yaşındaki felç hastası denek Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının düştüğü aktarıldı. Şirket, kabloların geriye çekilmesinin Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğinin altını çizerken ABD medyası Neuralink’in implantı çıkarmayı düşündüğünü iddia etti. Beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.Cihazın, hastanın beyninden aldığı veri miktarında azalma yaşanırken, şirketten yapılan açıklamada 29 yaşındaki felç hastası denek Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının düştüğü aktarıldı. Şirket, kabloların geriye çekilmesinin Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğinin altını çizerken ABD medyası Neuralink’in implantı çıkarmayı düşündüğünü iddia etti. Beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.

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