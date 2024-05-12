GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Elon Musk’ın sahibi olduğu nöroteknoloji firması Neuralink’in beyin çipini denediği ilk kişide problemler baş gösterdi.

12.05.2024 - 08:18 |
Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Cihazın, hastanın beyninden aldığı veri miktarında azalma yaşanırken, şirketten yapılan açıklamada 29 yaşındaki felç hastası denek Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının düştüğü aktarıldı. Şirket, kabloların geriye çekilmesinin Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğinin altını çizerken ABD medyası Neuralink’in implantı çıkarmayı düşündüğünü iddia etti. Beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.Cihazın, hastanın beyninden aldığı veri miktarında azalma yaşanırken, şirketten yapılan açıklamada 29 yaşındaki felç hastası denek Nolan Arbaugh’un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarının düştüğü aktarıldı. Şirket, kabloların geriye çekilmesinin Arbaugh’un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğinin altını çizerken ABD medyası Neuralink’in implantı çıkarmayı düşündüğünü iddia etti. Beynine 28 Ocak’ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Ablalara anneler günü mesajları 2024: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri

Ablalara anneler günü mesajları 2024: İkinci anne abla için duygusal anneler günü sözleri
Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı

Elon Musk'ın beyin çipi, ilk kez arıza yaptı