AK Parti'den İsrail'in BM temsilcisine tepki: Hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

İSRAİLLİ DİPLOMAT BM'NİN KURULUŞ ANLAŞMASININ METNİNİ PARÇALADI

BM Genel Kurulu'nda dün görüşülen, BM'de "gözlemci" statüsünde olan Filistin'e bazı haklar tanınması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen karar tasarısı, İsrail'de rahatsızlığa yol açtı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Genel Kurul'da düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in örgüte üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Erdan üyeliği destekleyen ülkeleri işaret edip, "BM Şartı'nı kendi ellerinizle parçalıyorsunuz" diyerek BM'nin kuruluş anlaşması belgesinin kopyasını yanında getirdiği kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN İSRAİLLİ DİPLOMATA TEPKİ

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan AK Parti'li Çelik, "Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu’nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir.

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Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail’in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir." dedi.

SİYASİ TARİHİ KARA LEKE OLARAK GEÇECEK

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK’ya baskı yapmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu’nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır.

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Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.