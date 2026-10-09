Adilcevaz'da ince kabuklu tescilli lezzet çiftçinin yüzünü güldürüyor: Yıllık 7 bin 900 ton üretimle rekor kırdı

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“Bitlis’imiz yıllık yaklaşık 7 bin 900 ton ceviz üretimiyle Türkiye’de 10’uncu sıradadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise birinci sırada yer almaktayız. Adilcevaz ilçemiz 2 bin 809 ton ceviz üretimiyle ilimizde de birinci sıradadır. Adilcevaz 13 ve Kazankaya ceviz çeşitleri de topraklarımızın yöremize özgü önemli çeşitlerindendir ve bizim değerlerimizdir."