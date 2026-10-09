Kilosu 800 bin TL! Safranbolu'da bereketli hasat başladı! Tarlalar mora bürünüyor: Çiftçiler kazanıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın en renkli ve bereketli hasadı başladı. Kilogram fiyatı 800 bin TL'ye ulaşan ürün, mor çiçekleriyle tarlaları süslemeye başladı. Yaklaşık 45 gün sürecek hasat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekerken çiftçilerin cebini de dolduracak.
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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da, yılın merakla beklenen safran hasadı başladı. İlçeye adını veren ve yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken safran bitkisi, ekim ayıyla birlikte çiçeklerini açmaya başladı. Yeni sezon ürününün kilogramı 800 bin TL, gramı ise 800 TL'den satışa sunulurken üreticiler, önümüzdeki günlerde tarlaların tamamen mor çiçeklerle kaplanmasını bekliyor.
KİLOSU 800 BİN TL! HASAT 45 GÜN SÜRECEK
Safranbolu'nun Yukarı Çiftlik köyünde safran üreticileri için yoğun mesai başladı. Ağustos ayında toprakla buluşturulan safran soğanları, ekim ve kasım aylarında çiçek açıyor.
Bu yıl 7 Ekim'de başlayan hasadın yaklaşık 40-45 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Üreticiler her gün tarlaya girerek açan çiçekleri toplarken, özellikle ekim ayının sonlarına doğru çiçek yoğunluğunun artacağı tahmin ediliyor.
1 GRAMI 800 LİRA! 100 BİN KATI KADAR SIVIYI BOYAYABİLİYOR
Safranı dikkat çekici kılan yalnızca yüksek satış fiyatı değil. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen bitki, farklı sektörlerde kullanılıyor.
Baharat ve doğal gıda boyası olarak değerlendirilen safran; kolonya, sabun, çay, krem ve boya üretiminde de tercih ediliyor. Ayrıca yemeklerden tatlılara kadar pek çok alanda kendine yer buluyor.
Safran üretimi, bölge ekonomisinin yanı sıra Safranbolu'nun turizmine de katkı sağlıyor.
TARLALAR MOR ÇİÇEKLERLE KAPLANACAK
Yukarı Çiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, ilk çiçeklerin açmasıyla birlikte yeni sezonun başladığını söyledi.
Hasat döneminin yaklaşık 35-40 gün devam edeceğini belirten Yılmaz, önümüzdeki günlerde tarlalarda çok daha yoğun bir çiçeklenme beklediklerini ifade etti.
Yeni sezon fiyatlarına da değinen Yılmaz, safranın kilogramının 800 bin liradan, gramının ise 800 liradan satışa sunulduğunu açıkladı.
20 DEKARLIK ALANDA ÜRETİM: EN YÜKSEK VERİM İÇİN GÖZLER O TARLALARDA
Babası İsmail Yılmaz ile birlikte üretim yapan Mine Yılmaz, yaklaşık 20 dekarlık alanda safran yetiştirdiklerini belirtti.
Tarlaların farklı yaşlardaki parsellerden oluştuğunu anlatan Yılmaz, bazı alanların birinci, bazılarının ikinci, bazılarının ise üçüncü üretim yılında olduğunu söyledi.
Özellikle üçüncü yılına ulaşan parsellerden yüksek çiçek verimi beklediklerini vurgulayan Yılmaz, ekim ayının sonuna doğru hasadın daha da yoğunlaşmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ZİYARETÇİLER GELİYOR
Safranbolu'daki hasat yalnızca üreticilerin değil, turistlerin de ilgisini çekiyor. Mine Yılmaz, safranın kendine özgü kokusu, görüntüsü ve tadıyla ziyaretçileri etkilediğini belirterek hasadın ilk günlerinden itibaren hem Türkiye'den hem de yurt dışından çok sayıda misafirin bölgeye geldiğini söyledi.
Safran çiçeğini yakından görmek, kokusunu deneyimlemek ve hasada tanıklık etmek isteyenleri tarlalara davet eden Yılmaz, yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek toplamaya devam edeceklerini kaydetti. Safranbolu'da mor çiçeklerle başlayan hasat dönemi, hem üreticiler hem de bölge turizmi açısından hareketli günlerin habercisi oldu.