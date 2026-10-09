Kilosu 800 bin TL! Safranbolu'da bereketli hasat başladı! Tarlalar mora bürünüyor: Çiftçiler kazanıyor

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Safranı dikkat çekici kılan yalnızca yüksek satış fiyatı değil. Kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen bitki, farklı sektörlerde kullanılıyor.



Baharat ve doğal gıda boyası olarak değerlendirilen safran; kolonya, sabun, çay, krem ve boya üretiminde de tercih ediliyor. Ayrıca yemeklerden tatlılara kadar pek çok alanda kendine yer buluyor.



Safran üretimi, bölge ekonomisinin yanı sıra Safranbolu'nun turizmine de katkı sağlıyor.