Muş’ta doğal servet! Sezon açıldı, Türkiye’nin dört bir yanından akın akın geliyorlar

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Burada 110 bin tane armut ağacı vardır. İnşallah bu kapasite herkese yetecek düzeydedir. Özellikle buranın devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü daha önce yaklaşık 150 bin ağacımız vardı. Ancak çevre köylüler ağaçların önemli kısmına zarar verdi. Biz burada bekçi istiyoruz. Köylüler adına dört bekçi görevlendirilmesini talep ediyoruz. Alanımız çok geniştir; 20 kilometre uzunluğunda, 17 kilometre genişliğindedir. Özellikle UNESCO'nun da buraya gelerek araştırma yapmasını ve bölgenin milli park ilan edilmesini istiyoruz" dedi.