Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

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Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik buğday ve arpa üretiminde temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohumluk kullanım desteği kapsamında 2026 yılında dekar başına 1.159,72 TL, 2027 yılında ise 1.396,72 TL destek sağlanacağı bildirildi. Muğla'da gerçekleştirilen sertifikalı tohumluk üretiminin, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.