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Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

09.10.2026 - 14:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 9 bin 950 dekarlık alanda üretilen 2 bin 500 ton buğday tohumluğu, tarla kontrolleri ve laboratuvar analizlerinin ardından sertifikalandırıldı. Yerli buğday çeşitlerinden elde edilen tohumlar, etiketleme işlemlerinin tamamlanmasıyla çiftçilere ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.

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1Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 9 bin 950 dekar alanda gerçekleştirilen sertifikalı buğday tohumu üretiminin tarla kontrolü ve sertifikasyon süreçleri tamamlandı. Üretim sezonunda elde edilen 2 bin 500 ton buğday tohumluğu, gerekli analizlerden geçirilerek sertifikalandırıldı.

2Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

Bölge ekolojisine uyumlu ve yüksek verimli yerli ekmeklik buğday çeşitleri Cumhuriyet 75 ve Ziyabey 98'in tercih edildiği üretim çalışmaları kapsamında, elde edilen tohumluklar fiziksel saflık, genetik saflık ve çimlenme gücü yönünden incelemeye alındı.

3Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

Yapılan tarla kontrolleri ve laboratuvar analizleri sonucunda, 2 bin 500 ton buğday tohumluğunun sertifikasyon standartlarını karşıladığı belirlendi. Sertifikasyon ve etiketleme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yüksek kaliteli tohumluklar, üreticilerin kullanımına sunulmak üzere hazır hale getirildi.

4Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

Sertifikalı tohumlukların TİGEM bayileri ve kooperatif aracılığıyla üreticilere ulaştırılması planlanıyor. Sertifikalı tohum kullanımının, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

5Muğla’da 9 bin 950 dekarlık üretim tamamlandı! Çiftçiler için kritik aşama geçildi

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik buğday ve arpa üretiminde temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohumluk kullanım desteği kapsamında 2026 yılında dekar başına 1.159,72 TL, 2027 yılında ise 1.396,72 TL destek sağlanacağı bildirildi. Muğla'da gerçekleştirilen sertifikalı tohumluk üretiminin, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

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