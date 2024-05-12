Geometri ile uzay zirvesi! Marmara Üniversitesi'nde uzay bilimi konferansı düzenlendi

6-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde “Marmara Geometry Days 2024” isimli uluslararası bir Diferansiyel Geometri Çalıştayı düzenlendi. TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı tarafından desteklenen ve Marmara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kırık Rácz’ın yürüttüğü 122F478 Numaralı, “4-Boyutlu Uzaylarda Bazı Özel Vektör Alanları ve Ricci Solitonlara Uygulamaları” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda diferansiyel geometri alanında yurt içi ve yurt dışından uzman akademisyenler bir araya getirilerek güncel araştırmalar tartışıldı.

Çalıştayda Diferansiyel Geometri’nin duayen isimlerinden Prof. Dr. Koji Matsumoto (Yamagata Üniversitesi, Japonya), Prof. Dr. Ion Mihai (Bükreş Üniversitesi, Romanya), Prof. Dr. Josef Mikeš (Palacký Universitesi Olomouc, Çekya), Prof. Dr. Sergey E. Stepanov (Rusya Federasyonu Hükümeti'ne bağlı Finans Üniversitesi, Rusya) ve Prof. Dr. Bayram Şahin (Ege Üniversitesi, Türkiye) davetli konuşmacı olarak yer aldı. Doç. Dr. İrem Küpeli Erken (Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye), Doç. Dr. Burcu Bektaş Demirci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye) ve Doç. Dr. Bahar Kırık Rácz (Marmara Üniversitesi, Türkiye) da çalıştayda sunumlar gerçekleştirerek akademik çalışmalarını ve proje çıktılarını katılımcılarla paylaştılar.

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Etkinlikte özel Riemann manifoldları ve uygulamaları, özel konneksiyonlar ve dönüşümler, Ricci solitonlar, 4-boyutlu nötr metrik işaretli uzaylar konularında çeşitli konuşmalar verildi. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından farklı üniversite mensubu 60’dan fazla akademisyen ve öğrenci katıldı. Yüz yüze gerçekleştirilen bu çalıştayda, alanında uzman akademisyenler tecrübelerini, geometrinin güzelliklerini ve derinliklerini lisansüstü ve lisans öğrencilerine aktardılar. Etkinliğin, yeni işbirlikleri ve ilham verici projeler başlatma potansiyeline sahip bir buluşma niteliğinde olduğu gözlemlendi.