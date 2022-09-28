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Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Mersin'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

28.09.2022 - 11:44 | | Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)
Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Eylül'de, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Mersindeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Geçmiş dönemde yapılan operasyonel çalışmalarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde inceleme gerçekleştirildi.

Mersindeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Sicil bilgileri ile DEAŞ'ın çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucu terör örgütü içinde aktif faaliyet göstererek, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği belirlenen 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Mersindeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin aranması sürerken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı.

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