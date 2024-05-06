Makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'un Bakırköy İlçesinde kaza, Pazar günü öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı.

TRAFİK AKSADI, İNCELEME BAŞLATILDI

Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.