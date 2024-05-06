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Makas atarak ilerleyen otomobil kaza yaptı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul'un Bakırköy İlçesinde trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde iki otomobil sürücüsü yolda makas atarak ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayan ve trafikte ilerleyenlerin canlarını tehlikeye atan sürücülerden biri kaza yaptı. Otomobilin makas attığı sırada başka bir araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

06.05.2024 - 11:16 | | DHA
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İstanbul'un Bakırköy İlçesinde kaza, Pazar günü öğle saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı.

TRAFİK AKSADI, İNCELEME BAŞLATILDI

Peş peşe ilerleyen otomobilleri gören sürücülerden bazıları cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Makas atan otomobillerden biri şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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